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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Малага
Кордоба - Малага: обзор матча 02 марта 2019
Кордоба
02.03.2019, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 1
Завершен
Малага
60'
М. Де лас Куэвас
90+2'
А. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Малага
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Н'Диайе
89'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
66'
Желтая карточка
Б. Туре
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
Пас отдал
Хайме
60'
50'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
Желтая карточка
Л. Муньос
33'
22'
Желтая карточка
Э. Моран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
9
Хайме
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Блати Туре
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Малага
18
Давид Ломбан
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
1-1-4
3
Менендес
8
Муньос
9
Хайме
8
Туре
10
Де лас Куэвас
14
Бодигер
3-3-1-1
1
Моанд
23
Эрнандес
14
Торрес
16
Рикка
21
Н'Диайе
88
Баре
8
Гонсалес
14
Альехо
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Кордоба
Малага
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Кордоба - Малага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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