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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Анкарагюджю
Бешикташ - Анкарагюджю: обзор матча 28 апреля 2019
Бешикташ
28.04.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Анкарагюджю
8'
Б. Йылмаз
54'
Д. Вида
63'
Б. Йылмаз (П)
81'
А. Льяич
79'
Х. Сако (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Анкарагюджю
ГОЛ! 4:1!
А. Льяич
Пас отдал
С. Кагава
81'
79'
Желтая карточка
Т. Пинту
79'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Сако
Желтая карточка
Д. Эркин
70'
68'
Желтая карточка
Х. Сако
66'
Желтая карточка
С. Кициу
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Йылмаз
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Вида
54'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
52'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Адриано
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Анкарагюджю
5
Оскар Скарионе
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-1-1
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
77
Изима-Мирен
77
Генюл
13
Хатчинсон
24
Токез
17
Ленс
22
Льяич
17
Йылмаз
2-2-2
8
Пинту
70
Кициу
19
Мок
2
Пождан
5
Орджилл
9
Сако
Остались в запасе
Бешикташ
Анкарагюджю
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Адриано
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
5
Оскар Скарионе
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Адриано
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
5
Оскар Скарионе
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Бешикташ - Анкарагюджю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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