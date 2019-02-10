Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Йени Малатьяспор
Коньяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 10 февраля 2019
Коньяспор
10.02.2019, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
85'
А. Яхович (П)
74'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
А. Туран
87'
Желтая карточка
А. Яхович
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Яхович
85'
76'
Желтая карточка
А. Бюйюк
Желтая карточка
С. Киринтили
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
72'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
М. Евтович
45'
+8
Желтая карточка
П. Филипович
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Йени Малатьяспор
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-4-1
1
Киринтили
4
Туран
42
Саинер
2
Финдикли
89
Скубич
35
Жута
5
Филипович
27
Милошевич
12
Траоре
8
Евтович
18
Яхович
2-2-1
9
Алексич
30
Мина
23
Тьеви
12
Гильерме
10
Бюйюк
Остались в запасе
Коньяспор
Йени Малатьяспор
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Коньяспор - Йени Малатьяспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+