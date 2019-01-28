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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Йени Малатьяспор
Фенербахче - Йени Малатьяспор: обзор матча 28 января 2019
Фенербахче
28.01.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
2'
М. Экичи
31'
М. Экичи
86'
М. Топал
28'
А. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Йени Малатьяспор
90'
+4
Желтая карточка
Р. Ялчин
ГОЛ! 3:1!
М. Топал
86'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
51'
Желтая карточка
М. Экичи
45'
+3
Желтая карточка
М. Топал
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Экичи
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Мина
Пас отдал
Д. Алексич
22'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
Р. Сольдадо
22'
5'
Желтая карточка
А. Бюйюк
ГОЛ! 1:0!
М. Экичи
Пас отдал
М. Исла
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
12
Гильерме
АП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Йени Малатьяспор
17
Бариш Алиджи
ЦП
23
Тьеви
ПВ
2-1-3-2-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
11
Экичи
24
Айю
8
Бензия
9
Сольдадо
2-1-1-2
9
Алексич
30
Мина
6
Ялчин
12
Гильерме
10
Бюйюк
77
Сисманоглу
Остались в запасе
Фенербахче
Йени Малатьяспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
17
Бариш Алиджи
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
17
Бариш Алиджи
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Фенербахче - Йени Малатьяспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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