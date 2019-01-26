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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Зволле
Хераклес - Зволле: обзор матча 26 января 2019
Хераклес
26.01.2019, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 2
Завершен
Зволле
55'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Зволле
90'
Желтая карточка
Ю. Намли
Желтая карточка
Й. Дрост
80'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
Ю. Намли
13'
Желтая карточка
У. Боуи
Начало матча
Статистика матча Хераклес - Зволле
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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