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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 06 февраля 2019
Герта
06.02.2019, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Бавария
3'
М. Миттельштадт
67'
Д. Зелке
7'
С. Гнабри
49'
С. Гнабри
98'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Герта - Бавария
120'
Желтая карточка
Р. Левандовски
98'
ГОЛ! 2:3!
К. Коман
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:2!
Д. Зелке
67'
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Х. Родригес
7'
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
М. Миттельштадт
Пас отдал
С. Калу
3'
2'
Желтая карточка
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Рекик
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Груйич
19
Лазаро
5
Скьельбред
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
3-1-2-3-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
7
Гнабри
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
Герта
Бавария
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Герта - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
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