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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Авеш
Шавиш - Авеш: обзор матча 06 ноября 2018
Шавиш
06.11.2018, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 2
Завершен
Авеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шавиш - Авеш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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