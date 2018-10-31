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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 31 октября 2018
Боруссия М
31.10.2018, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Байер
5'
Ю. Брандт
45+1'
Т. Едвай
67'
К. Беллараби
74'
К. Беллараби
80'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Байер
80'
ГОЛ! 0:5!
К. Фолланд
Пас отдал
Д. Кор
74'
ГОЛ! 0:4!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Фолланд
67'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
Ю. Брандт
58'
Желтая карточка
Т. Едвай
55'
Желтая карточка
Венделл
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Т. Едвай
Желтая карточка
П. Херрманн
42'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Ланг
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Херрманн
3-2-2-2
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
15
Драгович
8
Вайзер
18
Венделл
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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