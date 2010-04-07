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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 07 апреля 2010
Карпаты
07.04.2010, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 13 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
79'
И. Ощипко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Ткачук
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Е. Луценко
ГОЛ! 1:0!
И. Ощипко
Замена
А. Гурули
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
М. Старцев
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
8
Сергей Зелди
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Карпаты
32
Иван Пицан
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
4-2-2-2
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
4
Тубич
44
Федецкий
19
Ткачук
7
Годвин
16
Худобяк
9
Кожанов
20
Зенев
80
Батиста
3-5-2
1
Старцев
8
Зелди
5
Маркович
20
Монахов
15
Луценко
22
Любенович
2
Галюза
20
Матяж
84
Голайдо
11
Идахор
39
Ковпак
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
19
Ткачук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
19
Ткачук
20
Зенев
9
Гурули
9
Гурули
20
Зенев
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
15
Луценко
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
15
Луценко
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Таврия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Украина
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