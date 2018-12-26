Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 26 декабря 2018
Генк
26.12.2018, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Гент
23'
М. Саматта
47'
С. Деваст
85'
Б. Хейнен
6'
Д. Бронн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Гент
ГОЛ! 3:1!
Б. Хейнен
85'
76'
Красная карточка
С. Ростед
61'
Желтая карточка
Н. Асаре
ГОЛ! 2:1!
С. Деваст
Пас отдал
А. Посуэло
47'
29'
Желтая карточка
А. Суке
ГОЛ! 1:1!
М. Саматта
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бронн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Гент
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
4-4-2
20
Вукович
21
Меле
4
Айду
21
Уронен
6
Деваст
16
Берге
8
Хейнен
28
Пайнтсил
8
Посуэло
77
Ндонгала
25
Саматта
3-4-1-1
20
Толен
2
Суке
6
Бронн
24
Ростед
8
Оджиджа-Офое
19
Деягер
21
Асаре
13
Эсити
91
Домпе
9
Яремчук
Остались в запасе
Генк
Гент
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Генк - Гент
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+