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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Стандард
Сент-Труйден - Стандард: обзор матча 08 декабря 2018
Сент-Труйден
08.12.2018, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
59'
О. Уларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Стандард
Желтая карточка
Р. Безус
80'
62'
Желтая карточка
К. Фай
59'
ГОЛ! 0:1!
О. Уларе
Пас отдал
К. Фай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
18
Даичи Камада
АП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1-1-1-1
22
Степпе
5
Тейшейра
90
Безус
18
Камада
17
Ботака
3-4-3
13
Очоа
19
Фай
13
Ванхесден
33
Косанович
59
Цимирот
22
Бастьен
4
Уче
34
Лайфис
9
Эмон
58
Уларе
17
Лестьенн
Остались в запасе
Сент-Труйден
Стандард
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Сент-Труйден - Стандард
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
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