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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Кортрейк
Серкль Брюгге - Кортрейк: обзор матча 27 октября 2018
Серкль Брюгге
27.10.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
58'
К. Мерсье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Кортрейк
ГОЛ! 1:0!
К. Мерсье
Пас отдал
И. Кардона
58'
Желтая карточка
С. Гакпе
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
26
Элохим Роллан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Кану
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
1-2-2
1
Нарди
55
Уэда
30
Мерсье
11
Лусамба
6
Гакпе
7
Кардона
1-4-1
1
Камински
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
23
Лепуан
5
Азуни
30
Д'Хаен
27
Уали
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Кортрейк
Главный тренер
Джимми де Вульф
89
Себастьян Брюззезе
ВР
26
Элохим Роллан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Кану
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
26
Элохим Роллан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Кану
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Джимми де Вульф
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Серкль Брюгге - Кортрейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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