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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бурсаспор
Гезтепе - Бурсаспор: обзор матча 14 декабря 2018
Гезтепе
14.12.2018, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бурсаспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Бурсаспор
Желтая карточка
А. Бийого Поко
90'
+2
54'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
47'
Желтая карточка
С. Баджи
38'
Желтая карточка
А. Кара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Гезтепе
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
8
Тунай Торун
ПВ
1-3-1
34
Бету
4
Тити
7
Озтекин
5
Боргес
71
Бийого Поко
35
Джером
4-2-1
26
Ярдымджи
27
Шеджу
2
Вергини
14
Латовлевич
25
Баджи
35
Кара
6
Савье
Остались в запасе
Гезтепе
Бурсаспор
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Гезтепе - Бурсаспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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