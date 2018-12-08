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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Гезтепе
Сивасспор - Гезтепе: обзор матча 08 декабря 2018
Сивасспор
08.12.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Гезтепе
60'
С. Рыбалка (П)
80'
Дуглас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Гезтепе
ГОЛ! 2:0!
Дуглас
Пас отдал
У. Чифтци
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рыбалка
60'
52'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
С. Рыбалка
28'
Желтая карточка
М. Демир
12'
Желтая карточка
Г. Торже
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
3
Угур Чифтци
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Гезтепе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
2-3-1
3
Чифтци
5
Дуглас
88
Ндинга
8
Торже
37
Рыбалка
9
Демир
2-1-2
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
5
Боргес
35
Джером
94
Гуффран
Остались в запасе
Сивасспор
Гезтепе
1
Серхио Рочет
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Сивасспор - Гезтепе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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