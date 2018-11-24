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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Бешикташ
Анкарагюджю - Бешикташ: обзор матча 24 ноября 2018
Анкарагюджю
24.11.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Бешикташ
23'
А. Льяич
27'
М. Пектемек
88'
О. Озякуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Бешикташ
90'
Желтая карточка
К. Ларин
88'
ГОЛ! 0:3!
О. Озякуп
Пас отдал
Д. Токез
Желтая карточка
Р. Фати
57'
52'
Желтая карточка
Н. Уйсал
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Пектемек
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
М. Пектемек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Анкарагюджю
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-1-1
21
Джа-Джедже
2
Айхан
22
Озгенк
8
Пинту
91
Фати
23
Тьеви
3-3-1-2
1
Кариус
77
Генюл
21
Вида
88
Эркин
20
Уйсал
24
Токез
13
Хатчинсон
22
Льяич
9
Пектемек
7
Куарежма
Остались в запасе
Анкарагюджю
Бешикташ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Анкарагюджю - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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