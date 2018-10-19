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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бурсаспор
Галатасарай - Бурсаспор: обзор матча 19 октября 2018
Галатасарай
19.10.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бурсаспор
77'
Э. Дердийок
63'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бурсаспор
ГОЛ! 1:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Ю. Бельханда
77'
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Кара
Желтая карточка
О. Кабак
61'
47'
Желтая карточка
Т. Торун
45'
Желтая карточка
Д. Сахо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Бурсаспор
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Богдан Станку
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Муслера
18
Байрам
25
Мариано
5
Кабак
4
Азиз
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
11
Гюмюш
3-2-1-1
27
Шеджу
26
Ярдымджи
10
Эрдоган
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
25
Сахо
Остались в запасе
Галатасарай
Бурсаспор
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Галатасарай - Бурсаспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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