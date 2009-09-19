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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 19 сентября 2009
Днепр
19.09.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 7 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
30'
С. Назаренко
33'
Е. Селезнев
83'
С. Назаренко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Назаренко
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
П. Пашаев
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
А. Ткачук
️️️️
О. Голодюк
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
(К)
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
0
Владе Лазаревски
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
21
Алсидес
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-3-2
27
Лаштувка
22
Лисицкий
20
Пашаев
14
Чеберячко
29
Денисов
25
Холек
25
Калиниченко
29
Ротань
9
Назаренко
8
Гоменюк
11
Селезнев
4-1-3-2
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
4
Тубич
0
Лазаревски
18
Кашчелан
9
Кожанов
16
Худобяк
32
Голодюк
79
Кузнецов
80
Батиста
11
Селезнев
11
Кастильо
11
Кастильо
11
Селезнев
20
Пашаев
22
Коноплянка
22
Коноплянка
20
Пашаев
32
Голодюк
19
Ткачук
19
Ткачук
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Зенев
20
Зенев
9
Кожанов
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
12
Евгений Боровик
ВР
21
Алсидес
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
21
Алсидес
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Днепр - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Помощники судьи:
Сергей Букреев (Харьков)
Олег Плужник (Харьков)
Стадион:
Днепр-Арена
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