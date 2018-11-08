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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Спортинг
Арсенал - Спортинг: обзор матча 08 ноября 2018
Арсенал
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спортинг
87'
Красная карточка
Ж. Матье
74'
Желтая карточка
М. Луиш
Желтая карточка
М. Гендузи
72'
67'
Желтая карточка
М. Акунья
41'
Желтая карточка
Б. Гаспар
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
2
Лихтштайнер
19
Папастатопулос
6
Холдинг
6
Дженкинсон
22
Мхитарян
21
Рэмзи
6
Гендузи
32
Смит-Роу
17
Ивоби
18
Уэлбек
4-2-2-2
40
Рибейро
22
Матье
76
Гаспар
4
Коатес
21
Акунья
8
Гудель
90
Луиш
8
Фернандеш
17
Нани
12
Монтеро
5
Диаби
Остались в запасе
Арсенал
Спортинг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Арсенал - Спортинг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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