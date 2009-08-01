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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 01 августа 2009
Заря
01.08.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 3 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
33'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
Замена
А. Белик
️️️️
Е. Селезнев
Красная карточка
О. Омоко
Желтая карточка
Г. Цимакуридзе
Замена
С. Колесниченко
️️️️
А. Гаврюшов
Замена
А. Гринченко
️️️️
Е. Меликян
Замена
А. Городов
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
Н. Каменюка
Желтая карточка
О. Феррейра
Замена
Н. Кастильо
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
М. Калиниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
0
Андрей Гаврюшов
(К)
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
0
Георгий Цимакуридзе
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Заря
33
Александр Чурилов
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Сергей Колесниченко
ЦП
0
Александр Янченко
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
49
Андрей Кохман
ЦФ
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Нери Кастильо
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-4-2
99
Шуховцев
21
Меликян
78
Курилов
41
Омоко
0
Гаврюшов
14
Джихани
6
Каменюка
70
Шевчук
0
Цимакуридзе
27
Лазарович
69
Антонов
4-4-2
12
Боровик
21
Алсидес
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
25
Калиниченко
18
Феррейра
8
Гоменюк
11
Селезнев
0
Гаврюшов
0
Колесниченко
0
Колесниченко
0
Гаврюшов
69
Антонов
0
Городов
0
Городов
69
Антонов
21
Меликян
29
Гринченко
29
Гринченко
21
Меликян
8
Гоменюк
11
Кастильо
11
Кастильо
8
Гоменюк
11
Селезнев
9
Белик
9
Белик
11
Селезнев
Остались в запасе
Заря
Днепр
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Александр Янченко
ЦП
49
Андрей Кохман
ЦФ
33
Александр Чурилов
ВР
Главный тренер
Юрий Дудник
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Александр Янченко
ЦП
49
Андрей Кохман
ЦФ
33
Александр Чурилов
ВР
Остались в запасе
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Заря - Днепр
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Помощники судьи:
Сергей Возняк
Игорь Пономаренко
Стадион:
Авангард
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