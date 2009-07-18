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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 18 июля 2009
Ворскла
18.07.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 1 тур
1 : 2
Завершен
Карпаты
48'
И. Милошевич (АГ)
18'
С. Кузнецов
31'
В. Чеснаков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
Желтая карточка
Й. Маркоски
+4
+2
Замена
️️️️
О. Голодюк
Замена
️️️️
А. Ткачук
Замена
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Т. Петривский
Замена
️️️️
Д. Кулаков
Желтая карточка
И. Милошевич
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Милошевич
Замена
️️️️
В. Сачко
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Чеснаков
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Филип Деспотовски
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
33
Владимир Бидловский
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Карпаты
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
4-4-1-1
1
Долганский
6
Цурри
4
Даллку
17
Чеснаков
16
Ярмаш
7
Есин
90
Безус
32
Красноперов
0
Деспотовски
10
Маркоски
9
Янузи
3-2-3-2
22
Тлумак
44
Федецкий
29
Тарасенко
4
Милошевич
15
Петривский
35
Ощипко
33
Бидловский
9
Гурули
16
Худобяк
79
Кузнецов
20
Зенев
15
Кулаков
15
Кулаков
17
Сачко
17
Сачко
19
Ткачук
19
Ткачук
32
Голодюк
32
Голодюк
9
Кожанов
9
Кожанов
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Остались в запасе
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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