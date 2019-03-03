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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 03 марта 2019
Заря
03.03.2019, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ворскла
62'
А. Громов
77'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
Желтая карточка
В. Вернидуб
88'
88'
Желтая карточка
Д. Васин
ГОЛ! 2:0!
А. Караваев
Пас отдал
Д. Хомченовский
77'
71'
Желтая карточка
А. Чижов
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
62'
54'
Желтая карточка
А. Скляр
26'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
А. Громов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
66
Артур
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
82
Павел Ребенок
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
2-1-2
15
Вернидуб
20
Караваев
10
Хомченовский
28
Громов
28
Будковский
3-3-1
21
Ткаченко
66
Артур
33
Чижов
44
Даллку
44
Пердута
11
Шарпар
6
Скляр
26
Коломоец
Остались в запасе
Заря
Ворскла
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Богдан Шуст
ВР
82
Павел Ребенок
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
82
Павел Ребенок
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Заря - Ворскла
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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