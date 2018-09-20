Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Айнтрахт
Марсель - Айнтрахт: обзор матча 20 сентября 2018
Марсель
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
3'
Л. Окампос
52'
Л. Торро
89'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Айнтрахт
89'
ГОЛ! 1:2!
Л. Йович
Пас отдал
С. Фалет
75'
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Аллер
59'
Вторая желтая
Й. Виллемс
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Торро
Пас отдал
Д. Де Гузман
16'
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Ф. Товен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Пеле
23
Рами
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
8
Строотман
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-3-1-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
19
Абрахам
21
Да Коста
6
Торро
15
Виллемс
18
Де Гузман
8
Гачинович
18
Костич
22
Аллер
22
Аллер
9
Йович
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
Марсель
Айнтрахт
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Марсель - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:52
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:52
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+