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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Ливерпуль
Наполи - Ливерпуль: обзор матча 03 октября 2018
Наполи
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
90'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ливерпуль
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
90'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
К. Кулибали
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
52
Максимович
17
Гамшик
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Наполи
Ливерпуль
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Наполи - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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