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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Интер
ПСВ - Интер: обзор матча 03 октября 2018
ПСВ
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Интер
27'
П. Росарио
44'
Р. Наингголан
60'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Интер
86'
Желтая карточка
К. Асамоа
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
М. Весино
45'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
41'
Желтая карточка
С. Ханданович
ГОЛ! 1:0!
П. Росарио
Пас отдал
И. Лосано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-2-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Дюмфрис
34
Бергвейн
11
Лосано
26
де Йонг
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
6
де Врей
77
Брозович
44
Наингголан
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
ПСВ
Интер
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча ПСВ - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
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