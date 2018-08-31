Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ворскла - Черноморец

31.08.2018, Пятница, 19:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-лига, 7 тур Ворскла - Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 марта, суббота 18:00 Ворскла 2:1 Черноморец
11 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Черноморец 0:3 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
12 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 1:2 Ворскла
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
22 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, вторник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 сентября, среда 19:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
24 мая, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
...
  • Читайте нас: 