Ворскла - Черноморец

|22 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|Ворскла
|2:1
|Черноморец
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Черноморец
|0:3
|Ворскла
|22 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|Ворскла
|2:1
|Черноморец
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Черноморец
|0:3
|Ворскла
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|1:2
|Ворскла
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Черноморец
|22 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:0
|Черноморец
|9 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|0:0
|Ворскла
|1/8 финала
ответный матч
|27 октября, вторник
|20:30
|Ворскла
|0:0
|Черноморец
|1/8 финала
первый матч
|23 сентября, среда
|19:00
|Черноморец
|0:1
|Ворскла
|25 тур
|24 мая, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:0
|Черноморец
|12 тур
|8 ноября, суббота
|20:30
|Черноморец
|1:0
|Ворскла
|17 тур
|23 ноября, суббота
|15:30
|Ворскла
|0:1
|Черноморец
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|22:30
|Черноморец
|1:1
|Ворскла
|19 тур
|3 марта, воскресенье
|20:30
|Черноморец
|1:0
|Ворскла
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|20:00
|Ворскла
|0:1
|Черноморец
|24 тур
|25 марта, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|2:1
|Ворскла
|9 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Ворскла
|3:1
|Черноморец
|1/16 финала
|22 сентября, среда
|19:00
|Черноморец
|1:1
|Ворскла
|24 тур
|10 апреля, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Ворскла
|9 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Ворскла
|0:0
|Черноморец
|29 тур
|23 мая, суббота
|17:00
|Ворскла
|2:1
|Черноморец
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Ворскла
|22 тур
|23 марта, воскресенье
|16:00
|Ворскла
|2:0
|Черноморец
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|1:0
|Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|23
|19
|3
|1
|53:9
|+44
|60
|2.
|Динамо К
|23
|17
|2
|4
|43:13
|+30
|53
|3.
|Александрия
|23
|12
|5
|6
|31:20
|+11
|41
|4.
|Мариуполь
|23
|9
|6
|8
|27:35
|-8
|33
|5.
|Заря
|23
|8
|8
|7
|30:23
|+7
|32
|6.
|Десна
|23
|9
|4
|10
|25:24
|+1
|31
|7.
|Львов
|23
|7
|9
|7
|21:23
|-2
|30
|8.
|Ворскла
|23
|9
|2
|12
|18:32
|-14
|29
|9.
|Карпаты
|23
|6
|6
|11
|30:37
|-7
|24
|10.
|Олимпик Дн
|23
|4
|8
|11
|25:35
|-10
|20
|11.
|Черноморец Од
|23
|4
|4
|15
|13:37
|-24
|16
|12.
|Арсенал К
|23
|4
|3
|16
|15:43
|-28
|15