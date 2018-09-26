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Чайка - Анжи
Чайка - Анжи: обзор матча 26 сентября 2018
Чайка
26.09.2018, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чайка - Анжи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Чайка
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Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
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26.04.2026
Чайка
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Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
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0 : 4
05.06.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
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2 : 0
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
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16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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