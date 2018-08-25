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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Эммен
Аякс - Эммен: обзор матча 25 августа 2018
Аякс
25.08.2018, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
5 : 0
Завершен
Эммен
8'
Х. Зиеш
38'
К. Хунтелаар
59'
К. Хунтелаар
71'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Эммен
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Х. Зиеш
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
59'
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
К. Хунтелаар
8'
Начало матча
Статистика матча Аякс - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
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