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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Италия - Бразилия
Италия - Бразилия: обзор матча 21 июня 2009
Италия
21.06.2009, воскресенье, 22:30
Кубок Конфедераций, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Бразилия
37'
Л. Фабиано
43'
Л. Фабиано
44'
А. Доссена (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Бразилия
Травма
Лусио
Замена
Жозуэ
️️️️
Рамирес
Замена
️️️️
С. Жилберто
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
А. Джилардино
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Монтоливо
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Доссена
ГОЛ! 0:2!
Л. Фабиано
Пас отдал
Кака
Замена
Д. Росси
️️️️
В. Яквинта
ГОЛ! 0:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Майкон
Замена
Луизао
️️️️
Жуан
Травма
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
22
Андреа Доссена
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
9
Винченцо Яквинта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
0
Лука Тони
АП
16
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Марчелло Липпи
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Силва Жилберто
ОП
5
Фелипе Мело
ОП
0
Рамирес
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Италия
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
4-1-4-1
1
Буффон
22
Доссена
3
Кьеллини
0
Каннаваро
19
Дзамбротта
16
Де Росси
9
Яквинта
18
Монтоливо
21
Пирло
16
Каморанези
0
Тони
4-2-1-1-2
0
Сезар
0
Майкон
3
Лусио
4
Жуан
6
Сантос
8
Жилберто
5
Мело
0
Рамирес
20
Кака
9
Фабиано
7
Робиньо
18
Монтоливо
7
Пепе
7
Пепе
18
Монтоливо
0
Тони
11
Джилардино
11
Джилардино
0
Тони
9
Яквинта
22
Росси
22
Росси
9
Яквинта
4
Жуан
14
Луизао
14
Луизао
4
Жуан
0
Рамирес
17
Жозуэ
17
Жозуэ
0
Рамирес
Остались в запасе
Италия
Бразилия
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Италия - Бразилия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Помощники судьи:
Эктор Вергара (Канада)
Марвин Торрентера (Мексика)
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