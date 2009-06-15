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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - Египет
Бразилия - Египет: обзор матча 15 июня 2009
Бразилия
15.06.2009, понедельник, 18:00
Кубок Конфедераций, группа B, 1 тур
4 : 3
Завершен
Египет
5'
Кака
11'
Л. Фабиано
37'
Жуан
90+1'
Кака (П)
9'
М. Зидан
55'
М. Зидан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Египет
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Кака
+1
Желтая карточка
С. Моавад
Замена
А. Сантос
️️️️
Клебер
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Х. Абд Рабоу
Замена
Рамирес
️️️️
Элано
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 3:2!
М. Зидан
Замена
А. Эйд
️️️️
А. Хассан
ГОЛ! 3:1!
Жуан
Пас отдал
Элано
ГОЛ! 2:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Элано
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Зидан
ГОЛ! 1:0!
Кака
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
3
Лусио
(К)
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
5
Фелипе Мело
ОП
0
Клебер
ЦП
8
Силва Жилберто
ЦП
19
Элано
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
(К)
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
17
Ахмед Хассан
ЦП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
22
Мохаммед Абутрика
АП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
15
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
0
Рамирес
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
3
Ахмед Фараг
ЛЗ
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
3-1-3-1-2
0
Сезар
3
Лусио
4
Жуан
13
Алвес
5
Мело
0
Клебер
8
Жилберто
19
Элано
20
Кака
9
Фабиано
7
Робиньо
3-2-1-1
1
Эль-Хадари
20
Гомаа
6
Саид
14
Моавад
17
Хассан
8
Абд Рабоу
22
Абутрика
9
Зидан
0
Клебер
6
Сантос
6
Сантос
0
Клебер
19
Элано
0
Рамирес
0
Рамирес
19
Элано
7
Робиньо
17
Пато
17
Пато
7
Робиньо
8
Абд Рабоу
3
Эль-Мохамади
3
Эль-Мохамади
8
Абд Рабоу
17
Хассан
11
Эйд
11
Эйд
17
Хассан
Остались в запасе
Бразилия
Египет
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
16
Мохаммед Собхи
ВР
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
3
Ахмед Фараг
ЛЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Остались в запасе
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
3
Ахмед Фараг
ЛЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Бразилия - Египет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Маллерки (Англия)
Питер Киркап (Англия)
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая)
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