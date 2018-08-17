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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 17 августа 2018
Трабзонспор
17.08.2018, пятница, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сивасспор
7'
О. Шахан
14'
У. Родальега (П)
27'
У. Родальега
45+4'
Дуглас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
85'
Желтая карточка
У. Чифтци
45'
+4
ГОЛ! 3:1!
Дуглас
ГОЛ! 3:0!
У. Родальега
Пас отдал
О. Шахан
27'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Родальега
14'
Желтая карточка
О. Шахан
8'
ГОЛ! 1:0!
О. Шахан
Пас отдал
Ж. Перейра
7'
4'
Желтая карточка
Д. Ндинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Сивасспор
3
Угур Чифтци
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
5
Хосейни
57
Новак
15
Туре
12
Онази
10
Шахан
33
Омюр
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
3-2-2
3
Чифтци
12
Меджани
5
Дуглас
37
Рыбалка
88
Ндинга
70
Робиньо
2
Коне
Остались в запасе
Трабзонспор
Сивасспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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