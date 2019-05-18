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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 18 мая 2019
Бавария
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Айнтрахт
4'
К. Коман
53'
Д. Алаба
58'
Р. Саншеш
72'
Ф. Рибери
78'
А. Роббен
50'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 5:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Алаба
78'
Желтая карточка
Ф. Рибери
73'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Й. Киммих
72'
Желтая карточка
Т. Алькантара
69'
Замена
А. Роббен
️️️️
С. Гнабри
67'
64'
Замена
Л. Торро
️️️️
А. Ребич
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Коман
61'
ГОЛ! 3:1!
Р. Саншеш
Пас отдал
К. Коман
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Алаба
53'
51'
Желтая карточка
М. Хасебе
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
46'
Замена
С. Аллер
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Л. Горецка
37'
36'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Трапп
21
Да Коста
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
18
Де Гузман
6
Фернандес
9
Ребич
8
Гачинович
18
Костич
9
Йович
21
Коман
7
Рибери
7
Рибери
21
Коман
27
Горецка
8
Саншеш
8
Саншеш
27
Горецка
7
Гнабри
10
Роббен
10
Роббен
7
Гнабри
9
Ребич
6
Торро
6
Торро
9
Ребич
18
Де Гузман
22
Аллер
22
Аллер
18
Де Гузман
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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