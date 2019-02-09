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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 09 февраля 2019
Бавария
09.02.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
12'
Д. Брума (АГ)
27'
Р. Левандовски
57'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
85'
Желтая карточка
Д. Брума
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
57'
45'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Р. Левандовски
34'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Родригес
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Брума
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
77
Амин Арит
АП
13
Марк Ут
ЦФ
3-1-2-3-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
21
Коман
23
Родригес
7
Гнабри
9
Левандовски
3-4-2-1
1
Ферманн
26
Сане
25
Брума
5
Очипка
8
Сердар
13
Руди
22
МакКенни
6
Бенталеб
20
Калиджиури
22
Коноплянка
23
Кутуджу
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
8
Омар Маскарель
ОП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Бавария
Шальке-04
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