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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 15 декабря 2018
Боруссия Д
15.12.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
20'
П. Алькасер
27'
М. Ройс
35'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Замена
М. Филипп
️️️️
Д. Санчо
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Сарджент
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Геррейру
89'
83'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Эггештайн
Замена
М. Гетце
️️️️
П. Алькасер
81'
80'
Желтая карточка
К. Мевальд
73'
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Рашица
49'
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
Т. Делэни
45'
+2
39'
Желтая карточка
С. Лангкамп
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
Л. Аугустинссон
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Р. Геррейру
20'
18'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
22
Диалло
22
Геррейру
27
Делэни
2
Хакими
28
Витсель
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
22
Харник
22
Геррейру
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Геррейру
9
Алькасер
27
Гетце
27
Гетце
9
Алькасер
19
Санчо
26
Филипп
26
Филипп
19
Санчо
18
Классен
8
Мевальд
8
Мевальд
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
10
Осако
7
Рашица
8
Эггештайн
9
Сарджент
9
Сарджент
8
Эггештайн
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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