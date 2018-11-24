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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фортуна
Бавария - Фортуна: обзор матча 24 ноября 2018
Бавария
24.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Фортуна
17'
Н. Зюле
20'
Т. Мюллер
58'
Т. Мюллер
44'
Д. Лукебакио
77'
Д. Лукебакио
90+3'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фортуна
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Р. Хеннингс
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Н. Гисельман
69'
Желтая карточка
О. Финк
ГОЛ! 3:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
58'
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лукебакио
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Боатенг
20'
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Фортуна
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
88
Мартинес
7
Рибери
27
Горецка
8
Саншеш
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-2
1
Ренсинг
35
Камински
8
Циммер
25
Циммерманн
32
Бормут
17
Гисельман
7
Финк
33
Усами
13
Бодзек
14
Лукебакио
7
Штегер
Остались в запасе
Бавария
Фортуна
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
14
Бенито Раман
ЦФ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Бавария - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Бавария
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