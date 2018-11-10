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Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 10 ноября 2018
Боруссия Д
10.11.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
49'
М. Ройс (П)
67'
М. Ройс
73'
П. Алькасер
26'
Р. Левандовски
52'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
Желтая карточка
М. Хитц
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
С. Вагнер
87'
Желтая карточка
Н. Зюле
82'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Т. Делэни
️️️️
Я. Брун-Ларсен
82'
74'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ! 3:2!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Витсель
73'
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
Пас отдал
Л. Пищек
67'
65'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гетце
59'
55'
Желтая карточка
Ф. Рибери
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ройс
49'
Замена
М. Дауд
️️️️
Ю. Вайгль
46'
Желтая карточка
М. Аканджи
36'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хитц
23
Загаду
25
Аканджи
26
Пищек
2
Хакими
5
Вайгль
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
27
Гетце
19
Санчо
18
Ройс
3-2-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Киммих
27
Горецка
7
Рибери
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Брун-Ларсен
27
Делэни
27
Делэни
7
Брун-Ларсен
5
Вайгль
81
Дауд
81
Дауд
5
Вайгль
27
Гетце
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Гетце
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
7
Гнабри
8
Саншеш
8
Саншеш
7
Гнабри
13
Мюллер
2
Вагнер
2
Вагнер
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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