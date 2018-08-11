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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 11 августа 2018
Альтах
11.08.2018, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Альтах
Адмира Ваккер
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