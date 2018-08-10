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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зоркий - Квант
Зоркий - Квант: обзор матча 10 августа 2018
Зоркий
10.08.2018, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур
4 : 1
Завершен
Квант
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Статистика матча Зоркий - Квант
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Матчи команд
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Квант
2 : 2
03.10.2026
Шумбрат
Информация о матче
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