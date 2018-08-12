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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Йени Малатьяспор
Гезтепе - Йени Малатьяспор: обзор матча 12 августа 2018
Гезтепе
12.08.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Йени Малатьяспор
22'
А. Мина
73'
Д. Алексич
90+1'
О. Сисманоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Йени Малатьяспор
90'
+3
Желтая карточка
Д. Алексич
90'
+2
Желтая карточка
О. Сисманоглу
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
О. Сисманоглу
Желтая карточка
Я. Озтекин
80'
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алексич
Вторая желтая
А. Бийого Поко
32'
Желтая карточка
Л. Гассама
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Мина
Пас отдал
Д. Алексич
Желтая карточка
А. Бийого Поко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
12
Гильерме
АП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
Йени Малатьяспор
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
3-1-2
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
3
Траоре
71
Бийого Поко
9
Гилас
94
Гуффран
2-1-3
9
Алексич
30
Мина
12
Гильерме
22
Диа
29
Бутаиб
10
Бюйюк
Остались в запасе
Гезтепе
Йени Малатьяспор
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
Остались в запасе
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Гезтепе - Йени Малатьяспор
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
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