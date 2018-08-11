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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бурсаспор
Фенербахче - Бурсаспор: обзор матча 11 августа 2018
Фенербахче
11.08.2018, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бурсаспор
22'
Жулиано (П)
30'
Соуза
16'
У. Троост-Эконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бурсаспор
90'
+6
Желтая карточка
А. Бехич
83'
Желтая карточка
С. Баджи
Желтая карточка
Н. Дирар
73'
Желтая карточка
А. Айю
35'
ГОЛ! 2:1!
Соуза
Пас отдал
М. Топал
30'
Желтая карточка
М. Шкртел
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жулиано
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
У. Троост-Эконг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Бурсаспор
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
3-1-2-2-1
1
Демирель
37
Шкртел
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Соуза
5
Топал
24
Айю
20
Жулиано
9
Сольдадо
4-2-1
23
Текин
10
Эрдоган
5
Троост-Эконг
26
Ярдымджи
16
Бехич
25
Баджи
35
Кара
15
Нецид
Остались в запасе
Фенербахче
Бурсаспор
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Фенербахче - Бурсаспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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