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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ТНС - Мидтьюлланд
ТНС - Мидтьюлланд: обзор матча 09 августа 2018
ТНС
09.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
9'
П. Онуачу
27'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ТНС - Мидтьюлланд
27'
ГОЛ! 0:2!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Дуэлунн
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Начало матча
Статистика матча ТНС - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
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Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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