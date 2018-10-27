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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 27 октября 2018
Боруссия Д
27.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Герта
27'
Д. Санчо
61'
Д. Санчо
41'
С. Калу
90+1'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Калу
Желтая карточка
Д. Загаду
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Хакими
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
47'
Желтая карточка
В. Лазаро
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
М. Миттельштадт
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Гетце
27'
23'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
А. Хакими
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-2-3
1
Бюрки
26
Пищек
23
Загаду
22
Диалло
22
Геррейру
2
Хакими
81
Дауд
28
Витсель
27
Гетце
18
Ройс
19
Санчо
3-3-1-1-2
22
Ярстейн
4
Рекик
28
Лустенбергер
4
Штарк
19
Лазаро
10
Майер
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
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