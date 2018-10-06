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Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 06 октября 2018
Боруссия Д
06.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Аугсбург
62'
П. Алькасер
80'
П. Алькасер
84'
М. Гетце
90+6'
П. Алькасер
22'
А. Финнбогасон
71'
Ф. Макс
87'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
ГОЛ! 4:3!
П. Алькасер
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
С. Кордова
87'
ГОЛ! 3:3!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Макс
ГОЛ! 3:2!
М. Гетце
Пас отдал
А. Хакими
84'
83'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Финнбогасон
ГОЛ! 2:2!
П. Алькасер
Пас отдал
Р. Геррейру
80'
79'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Замена
М. Гетце
️️️️
Ю. Вайгль
77'
75'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Хан
71'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Макс
Пас отдал
А. Хан
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Я. Брун-Ларсен
69'
64'
Замена
Ф. Гетце
️️️️
Д. Байер
63'
Желтая карточка
Каюби
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
62'
59'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Филипп
59'
54'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
М. Ройс
52'
42'
Желтая карточка
А. Хан
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Финнбогасон
4'
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Диалло
25
Аканджи
23
Загаду
2
Хакими
5
Вайгль
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
19
Санчо
26
Филипп
4-1-2-1-2
16
Люте
32
Фрамбергер
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
30
Каюби
28
Хан
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
7
Брун-Ларсен
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Брун-Ларсен
5
Вайгль
27
Гетце
27
Гетце
5
Вайгль
26
Филипп
9
Алькасер
9
Алькасер
26
Филипп
28
Хан
30
Моравек
30
Моравек
28
Хан
10
Байер
20
Гетце
20
Гетце
10
Байер
27
Финнбогасон
16
Кордова
16
Кордова
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
97
Фредрик Йенсен
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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