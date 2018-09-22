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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 22 сентября 2018
Шальке-04
22.09.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
8'
Х. Родригес
64'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
90'
Желтая карточка
С. Вагнер
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Д. Калиджиури
42'
Желтая карточка
Налдо
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-3-1-3
1
Ферманн
27
Налдо
22
Настасич
26
Сане
18
Шепф
13
Руди
22
МакКенни
20
Калиджиури
7
Эмболо
9
Ди Санто
13
Ут
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
25
Зюле
15
Хуммельс
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
7
Рибери
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
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