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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 15 сентября 2018
Бавария
15.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Байер
10'
К. Толиссо
19'
А. Роббен
89'
Х. Родригес
5'
Венделл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
ГОЛ! 3:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Алькантара
89'
83'
Замена
Паулиньо
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Д. Алаба
️️️️
Рафинья
82'
80'
Красная карточка
К. Беллараби
73'
Замена
К. Беллараби
️️️️
К. Фолланд
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Гнабри
59'
55'
Желтая карточка
Венделл
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Толиссо
42'
27'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Бендер
ГОЛ! 2:1!
А. Роббен
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
10'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
25
Зюле
13
Рафинья
17
Боатенг
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
10
Роббен
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-1-3
1
Градецки
4
Та
15
Драгович
4
Едвай
8
Бендер
18
Венделл
31
Кор
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
13
Рафинья
5
Алаба
5
Алаба
13
Рафинья
7
Гнабри
88
Мартинес
88
Мартинес
7
Гнабри
8
Толиссо
23
Родригес
23
Родригес
8
Толиссо
17
Бэйли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
17
Бэйли
8
Бендер
8
Брандт
8
Брандт
8
Бендер
31
Фолланд
38
Беллараби
38
Беллараби
31
Фолланд
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
7
Франк Рибери
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
7
Франк Рибери
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бавария - Байер
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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