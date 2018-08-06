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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес: обзор матча 06 августа 2018
Нью-Йорк Ред Буллз
06.08.2018, понедельник, 01:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
39'
Д. Ройер
80'
Д. Ройер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес
ГОЛ! 2:0!
Д. Ройер
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
80'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ройер
39'
38'
Желтая карточка
Т. Миллер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Йорк Ред Буллз
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
3-4
31
Роблес
62
Мурильо
26
Паркер
92
Лоуренс
27
Дэвис
77
Ройер
98
Райт-Филлипс
90
Жатковски
4-2-2
1
Миллер
23
Киман
2
Харви
33
Бейташур
25
Циммерман
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
21
Данило Силва
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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