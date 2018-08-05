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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 августа 2018
Нью-Йорк Сити
05.08.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
22'
Н. Мескида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
М. Моралес
68'
Желтая карточка
Р. Матаррита
55'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мескида
Пас отдал
Ф. Мартинс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Ванкувер Уайткепс
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
6
Али Газаль
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Йорк Сити
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
3-3-1
41
Стувер
22
Матаррита
25
Шано
3
Тиннерхольм
18
Тажури
4
Ринг
10
Моралес
14
Бергет
2-4-1
21
Маунд
5
Франклин
8
Мартинс
20
Ши
6
Газаль
31
Тейберт
20
Мескида
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткепс
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
12
Брайан Роу
ВР
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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