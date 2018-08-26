Атлетико - Райо Вальекано

|36 тур
|30 апреля, суббота
|19:15
|Атлетико
|1:0
|Райо Вальекано
|17 тур
|30 декабря, среда
|20:15
|Райо Вальекано
|0:2
|Атлетико
|36 тур
|30 апреля, суббота
|19:15
|Атлетико
|1:0
|Райо Вальекано
|17 тур
|30 декабря, среда
|20:15
|Райо Вальекано
|0:2
|Атлетико
|1/8 финала
ответный матч
|14 января, четверг
|22:30
|Атлетико
|3:0
|Райо Вальекано
|1/8 финала
первый матч
|7 января, четверг
|00:05
|Райо Вальекано
|1:1
|Атлетико
|20 тур
|24 января, суббота
|22:00
|Атлетико
|3:1
|Райо Вальекано
|1 тур
|25 августа, понедельник
|23:59
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетико
|21 тур
|26 января, воскресенье
|22:00
|Райо Вальекано
|2:4
|Атлетико
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Атлетико
|5:0
|Райо Вальекано
|23 тур
|10 февраля, воскресенье
|23:59
|Райо Вальекано
|2:1
|Атлетико
|4 тур
|16 сентября, воскресенье
|23:30
|Атлетико
|4:3
|Райо Вальекано
|34 тур
|15 апреля, воскресенье
|23:30
|Райо Вальекано
|0:1
|Атлетико
|15 тур
|4 декабря, воскресенье
|15:00
|Атлетико
|3:1
|Райо Вальекано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|26
|9
|3
|90:36
|+54
|87
|2.
|Атлетико М
|38
|22
|10
|6
|55:29
|+26
|76
|3.
|Реал
|38
|21
|5
|12
|63:46
|+17
|68
|4.
|Валенсия
|38
|15
|16
|7
|51:35
|+16
|61
|5.
|Хетафе
|38
|15
|14
|9
|48:35
|+13
|59
|6.
|Севилья
|38
|17
|8
|13
|62:47
|+15
|59
|7.
|Эспаньол
|38
|14
|11
|13
|48:50
|-2
|53
|8.
|Атлетик Б
|38
|13
|14
|11
|41:45
|-4
|53
|9.
|Реал Сосьедад
|38
|13
|11
|14
|45:46
|-1
|50
|10.
|Бетис
|38
|14
|8
|16
|44:52
|-8
|50
|11.
|Алавес
|38
|13
|11
|14
|39:50
|-11
|50
|12.
|Эйбар
|38
|11
|14
|13
|46:50
|-4
|47
|13.
|Леганес
|38
|11
|12
|15
|37:43
|-6
|45
|14.
|Вильярреал
|38
|10
|14
|14
|49:52
|-3
|44
|15.
|Леванте
|38
|11
|11
|16
|59:66
|-7
|44
|16.
|Вальядолид
|38
|10
|11
|17
|32:51
|-19
|41
|17.
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|53:62
|-9
|41
|18.
|Жирона
|38
|9
|10
|19
|37:53
|-16
|37
|19.
|Уэска
|38
|7
|12
|19
|43:65
|-22
|33
|20.
|Райо Вальекано
|38
|8
|8
|22
|41:70
|-29
|32