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Материалы

Атлетико - Райо Вальекано

25.08.2018, Суббота, 21:15 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 2 тур Атлетико - Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 19:15 Атлетико 1:0 Райо Вальекано
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Райо Вальекано 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, четверг 22:30 Атлетико 3:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 7 января, четверг 00:05 Райо Вальекано 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:00 Атлетико 3:1 Райо Вальекано
1 тур
25 августа, понедельник 23:59 Райо Вальекано 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 22:00 Райо Вальекано 2:4 Атлетико
2 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Атлетико 5:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Райо Вальекано 2:1 Атлетико
4 тур
16 сентября, воскресенье 23:30 Атлетико 4:3 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 23:30 Райо Вальекано 0:1 Атлетико
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 3:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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