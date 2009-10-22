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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Краснодар
Салют - Краснодар: обзор матча 22 октября 2009
Салют
22.10.2009, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
30'
С. Кушов
60'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Краснодар
Замена
️️️️
С. Мирошниченко
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
️️️️
Е. Шипицин
Замена
️️️️
Н. Марков
Замена
️️️️
А. Бажев
Замена
️️️️
А. Олейник
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
Замена
️️️️
М. Деменко
Замена
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 1:0!
С. Кушов
Желтая карточка
С. Тонких
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Салют
31
Александр Беленов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
3-5-1-1
31
Беленов
25
Жирный
4
Отюцкий
13
Марков
25
Шипицин
5
Кушов
44
Клопков
21
Коробкин
7
Тонких
7
Шевченко
9
Бажев
4-1-4-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
4
Бугаев
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Фатуллаев
25
Деменко
35
Романович
90
Михеев
2
Сурнев
27
Олейник
Остались в запасе
Салют
Краснодар
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Салют - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Салют
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