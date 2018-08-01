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Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - Селтик
Русенборг - Селтик: обзор матча 01 августа 2018
Русенборг
01.08.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Селтик
88'
Желтая карточка
К. Айер
Желтая карточка
Б. Мелинг
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
3-2-2-2
1
Хансен
3
Ховланд
6
Хеденстад
4
Региниуссен
24
Мелинг
16
Трондсен
25
Лундемо
31
Йенсен
32
Бендтнер
16
Содерлунд
4-4-1-1
1
Гордон
2
Гамбоа
13
Хендри
20
Айер
63
Тирни
42
МакГрегор
8
Браун
7
Синклейр
10
Нтчам
49
Форрест
29
Эдуард
Остались в запасе
Русенборг
Селтик
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Русенборг - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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