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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Русенборг
Селтик - Русенборг: обзор матча 25 июля 2018
Селтик
25.07.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Русенборг
43'
О. Эдуард
46'
О. Нтчам
75'
О. Эдуард
16'
Б. Мелинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Русенборг
83'
Желтая карточка
Б. Мелинг
ГОЛ! 3:1!
О. Эдуард
75'
Желтая карточка
О. Нтчам
65'
64'
Желтая карточка
А. Содерлунд
55'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
ГОЛ! 2:1!
О. Нтчам
Пас отдал
С. Браун
46'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Пас отдал
С. Синклейр
43'
Желтая карточка
С. Браун
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мелинг
Пас отдал
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-4-1-1
1
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
20
Айер
2
Гамбоа
42
МакГрегор
10
Нтчам
7
Синклейр
8
Браун
49
Форрест
29
Эдуард
3-2-2-1
1
Хансен
7
Хелланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
16
Трондсен
24
Мелинг
31
Йенсен
25
Лундемо
32
Бендтнер
Остались в запасе
Селтик
Русенборг
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Селтик - Русенборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
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